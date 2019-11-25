Пожар вспыхнул в хостеле в центре Москвы

Пожарные вывели одного человека их загоревшегося хостела в центре Москвы, сообщили в пресс-службе МЧС. Очевидцы сняли на видео полыхающее здание.

Огонь вспыхнул около трех часов дня 25 ноября на втором этаже трехэтажного здания на Бауманской улице. На кадрах видно, что пламя вырывалось из окна, а дымом заволокло перекресток.

Спасатели вывели из помещения одного человека, он не пострадал, после чего приступили к тушению. В 16:20 пожар был ликвидирован, его площадь составила 30 квадратных метров.

Что стало причиной пожара в хостеле, расположенном в здании 1917 года постройки, не сообщается.