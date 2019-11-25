Погба отказывается играть за "МанЮнайтед". Он хочет уйти в "Реал"

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба больше не хочет выступать за "красных дьяволов". 26-летний француз лечил травму с конца сентября, и на днях полностью восстановился от повреждения, но возвращаться на поле не спешит.

Чемпион мира в составе сборной Франции намерен покинуть манкунианцев в предстоящее трансферное окно, которое откроется зимой, сообщает испанская радиостанция Cope. Одним из основных вариантов продолжения его карьеры может стать мадридский "Реал".

Главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер ранее был настроен сохранить французского хавбека в команде, но теперь готов отпустить игрока. В "Юнайтед" уже даже выставили ценник на Погба – потенциальному покупателю придется выложить за игрока 150 миллионов евро.

Напомним, что Погба является воспитанником "МЮ". Ранее он уже не раз заявлял о своем желании покинуть Манчестер, а летом и вовсе был близок к уходу все в тот же "Реал". Тогда стороны не сошлись в цене.