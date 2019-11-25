"Искала, как бешеную собаку": девочку из клетки мать нашла за месяц до совершеннолетия

В "Прямом эфире" – продолжение шокирующей истории про "девочку из клетки", о которой было рассказано в программе несколько дней назад.

В этом выпуске – о встрече матери и дочери, которые не виделись почти четыре года – с тех пор, как Александра Журавлева сбежала из домашнего заключения.

Девушка специально приехала в Москву из Австралии (где несколько лет назад оказалась их семья) для обследования у светил столичной медицины, чтобы доказать: "психопатоподобный синдром", о котором заявляет ее мать Тамара Журавлева, сфабрикован, а тот ужас, в котором она жила много лет, – не выдумки сумасшедшего.

Александра говорит, что мать разыскивала ее "как бешеную собаку", которую "срочно нужно было поймать и вылечить", а "если не вылечить, то застрелить".

Девушка после изъятия из семьи жила в Австралии в разных приемных семьях. Оказывается, мать разыскивала ее три с половиной года, а нашла всего за месяц до совершеннолетия.

Саша уверена, что мать хотела лишить ее дееспособности, а экспертиза, проведенная врачами-психиатрами, показала, что девушка полностью вменяема.

Однако отец и бабушка Александры – на стороне матери. Они уверяют, что с 12-ти лет у девочки было нездоровое стремление к взрослым мужчинам, и она страдала клептоманией.

Выслушав заявления с обеих сторон, а также рассказы нескольких опекунов, которые брали Александру в свои семьи, Андрей Малахов заявил, что они с матерью "два сапога — пара".

Почему ведущий так считает? В чем обвинили "девушку из клетки" ее бывшие опекуны?

Что рассказала мать 22-летнего парня, в сексуальной связи с которым родители заподозрили Сашу, когда ей было 12 лет?

По какой причине у Тамары Журавлевой в Австралии забрали детей, и почему она вернулась в Россию?

Кто защищает и оправдывает Александру? Зачем она сменила имя, и кто ее настоящий отец?

Подробнее об этой резонансной истории, а также о результате ДНК-теста, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".