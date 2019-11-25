Отец юной пациентки пырнул детского врача в псковской больнице

Врача Псковской областной детской клинической больницы госпитализировали в состоянии средней степени тяжести после нападения вооруженного ножом мужчины, сообщили в региональном управлении МВД.

ЧП произошло днем 25 ноября в здании больницы: злоумышленник пырнул врача-гематолога, после чего скрылся. По неподтвержденной информации, нападавшим оказался отец лечившейся в медучреждении девочки, которая скончалась. Задержать его пока не удалось.

На помощь пострадавшему медику пришли коллеги, почсле чего его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Руководство больницы начало служебную проверку по соблюдению мер безопасности.