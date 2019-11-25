ОКР грозит ВФЛА исключением из состава организации

Олимпийский комитет России может лишить Всероссийскую федерацию легкой атлетики членства. Это может произойти, если в ВФЛА не произойдет полная смена руководящего состава, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

"К большому сожалению, деятельность руководства ВФЛА за последнее время и его причастность к "делу Лысенко" привела не к восстановлению организации в правах, а, наоборот, усугубила проблема до реальной угрозы полного исключения из состава международной федерации".

"Сейчас наша позиция однозначна: в кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчетно-выборная конференция, по итогам которой произойдет полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума".

"Это основная рекомендация по итогам сегодняшнего заседания рабочей группы ОКР, — приводится его обращение на официальном сайте ОКР. – Если эта рекомендация не будет принята во внимание, то мы, со своей стороны, на ближайшем заседании исполкома рассмотрим вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России".