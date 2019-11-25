Минобороны РФ требует от авиапроизводителей более 5 миллиардов рублей

Министерство обороны России подало в московский Арбитражный суд икс с требованием взыскать с "Объединенной авиастроительной корпорации" 5,2 миллиарда рублей, сообщает агентство РИА Новости.

Это уже не первый иск к авиапроизводителям. Сейчас военные пытаются отсудить у ОАК почти 50 миллиардов за контракт 2013 года.

18 ноября Минобороны обратилось в столичный арбитраж с требованием взыскать 1,3 миллиарда рублей с "ОАК – Транспортные самолеты". Эта компания производит и поставляет армии обновленные военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А.

А 14 ноября российское оборонное ведомство подало в суда на "Туполева". Общая сумма иска — 4,3 миллиарда.