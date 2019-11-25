Умер актер Театра на Таганке Виктор Семенов

В понедельник, 25 ноября, в возрасте 76 лет умер актер Театра на Таганке, заслуженный артист России Виктор Семенов. Об этом сообщается на странице культурного учреждения в Facebook.

Дата и время прощания с артистом будут сообщены позже. Причина смерти актера не поясняется.

Виктор Семенов окончил актерский факультет ВГИКа. Свою профессиональную деятельность с Театром на Таганке он связал в 1966 году. Артист был задействован в таких спектаклях как "Мастер и Маргарита", "Гамлет", "Добрый человек из Сезуана", "Калека с Инишмана" и многих других.

Кроме того, Виктор Семенов известен зрителю по ролям в фильмах "Золотой теленок", "Красавец-мужчина".