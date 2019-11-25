Ребенок упал с девятого этажа на козырек магазина и выжил

В московской районе Марьино пятилетний ребенок выпал из окна на девятом этаже 14-этажного дома на Подольской улице. Малыш упал на козырек подъезда. Мальчика живым нашли очевидцы и вызвали скорую помощь.

В тяжелом состоянии с множественными переломами ребенок госпитализирован в больницу, сообщает "Интерфакс". Полиция выясняет обстоятельства чрезвычайного происшествия.