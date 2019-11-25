Пассажирки отбились от нетерпеливого таксиста при помощи... утюга. Видео

В Екатеринбурге таксист подрался с тремя девушками, которые его вызвали — мужчина сильно разозлился из-за долгого ожидания своих пассажирок.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Три подруги вызвали такси через приложение для мобильного телефона, однако не слишком торопились сесть в автомобиль. Рассерженный таксист вышел выяснять отношения, и словесный конфликт очень быстро перешел в драку.

Агрессивный мужчина битву проиграл, поскольку у девушек оказался с собой весомый козырь — утюг, кроме того, на помощь к ним поспешили очевидцы, и таксисту пришлось обратиться в бегство.

Несколько его ударов все же достигли цели. "У меня челюсть заедает, у другой подруги — синяки, а третья была с утюгом и успела ударить его. Утюг мы взяли накануне в гостях, вот так совпало. Никто не помогал, кроме каких-то парней, которые вышли мусор выносить, они его под конец прогнали", — рассказала одна из пострадавших девушек изданию "Между строк".

В настоящее время полицейские устанавливают личность нетерпеливого таксиста, проводится проверка случившегося.