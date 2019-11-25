Отреставрированный Бахчисарайский дворец покажут в 2021 году. Это на год раньше, чем было заявлено первоначально. Об этом сообщает служба информации "Вести – Севастополь". До этого, по заявлению министра культуры России Владимира Мединского, завершиться ремонтные работы планировалось в 2022-м.

Как прокомментировал ТАСС ход восстановительных работ глава республики Сергей Аксёнов, всё идет в соответствии с планом. Памятник истории давно нуждался в комплексном восстановлении. На его ремонт из бюджета будет выделено около двух миллиардов рублей.

По информации Министерства культуры Крыма, столь масштабные реставрационные работы в резиденции крымских ханов будут проведены впервые за всю историю существования дворца, а это почти пятьсот лет.