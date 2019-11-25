Александр Емельяненко провел битву взглядов с пауэрлифтером Кокляевым

Считанные дни остаются до самого ожидаемого и неординарного боя года. Скандально известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко 29 ноября встретится с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Встреча по правилам бокса состоится на "ВТБ Арене".

25 ноября соперники провели битву взглядов. Емельяненко-младший признался, что "увидел в глазах Михаила страх". Боец ММА уверен – Кокляев его боится. Впрочем, иного мнения придерживается сам пауэрлифтер, напомнив о своем очевидном преимуществе – массе тела.

"Он целиком состоит из слабых сторон. Ничего особого в его технике я не увидел, что меня могло бы удивить. Он зажат, затянут, не бьет", — приводит слова Емельяненко-младшего телеканал "Россия 24".

Напомним, что Емельяненко имеет на своем счету 28 побед, семь поражений и одну ничью в смешанных единоборствах. Кокляев же проведет свой первый бой в боксе.