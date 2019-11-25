На 94-м году жизни умерла легендарная разведчица Гоар Вартанян

Известная и легендарная советская разведчица Гоар Вартанян умерла в понедельник, 25 ноября, в 93 года. Она известна тем, что внесла большой вклад в добывание информации, нужной для обеспечения национальных интересов и безопасности страны.

О смерти Вартанян сообщается на странице посольства Армении в России в Facebook. "Ее уход — невосполнимая потеря для всех нас!", — отмечает ведомство.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года. В начале 1930-х годов ее семья переехала в Иран. Уже в 16-летнем возрасте Вартанян вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга, советского полковника Геворка Вартаняна. Вместе с ним она вела в Иране активную разведывательную деятельность в сложных условиях.

В 1943 году Гоар Вартанян участвовала в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Именно в то время была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на Сталина, Черчилля и Рузвельта.

В 1951 году Гоар и Геворк Вартаняны были выведены в СССР. Впоследствии супруги работали как разведчики-нелегалы во многих странах мира под псевдонимами "Анита" и "Анри". После тридцати лет работы Вартаняны вернулись домой, а результаты их работы специалисты называют настолько значительными, что те никогда не будут рассекречены.