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25 ноября 201918:56

"Вашингтон Кэпиталз" хочет сыграть матч НХЛ в России

Global Look Press

Руководство хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" проявляет интерес к проведению матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в одном из городов России. Встреча "столичных" в нашей стране может состояться в следующем сезоне.

О желании "Кэпиталз" провести матч НХЛ в России сообщает Washington Post. Напомним, что в "Вашингтоне" выступают сразу четыре российских игрока – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

В НХЛ практика проведения матчей регулярного чемпионата вполне привычна. Ранее "Тампа-Бэй Лайтнинг" провели две встречи с "Баффало Сэйбрз" в шведской столице – Стокгольме.

А на следующий сезон НХЛ запланировала пока два матча: "Бостон Брюинз" и "Нэшвилл Предаторз" сыграют в Чехии, а "Коламбус Блю Джекетс" сразится с "Колорадо Эвеланш" в Финляндии.

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