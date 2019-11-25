Из Японии – без экипировки: российские фигуристы вернулись с Гран-при налегке

Фигуристы сборной России вернулись с Гран-при Японии, вечером 25 ноября приземлившись в московском аэропорту Домодедово. Однако по прилету они не обнаружили свой багаж, в котором находились их личные вещи, коньки и соревновательные костюмы.

Из японского Саппоро российские фигуристы летели транзитом через Токио. Как сообщает ТАСС, осуществлявшая перелет авиакомпания Japan Airlines попросту не успела вовремя транспортировать багаж наших спортсменов на пересадочные рейсы до Москвы.

Точные даты, когда российские фигуристы теперь получат свой багаж на руки пока не известно.

Напомним, что в женской части этапа победу праздновала Алена Косторная, Александра Степанова и Иван Букин выиграли серебро в танцах на льду, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали обладателями бронзы в соревнованиях спортивных пар.