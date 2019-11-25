Артисты Александринского театра раскритиковали Эйфмана за экспансию

Группа артистов Александринского театра опубликовала открытое письмо, адресованное театральной общественности и государственным деятелям России. В нем содержится критика художественного руководителя Театра балета Бориса Эйфмана, который, по словам автором, на протяжении десятилетий ведет политику, направленную не претензии осуществлять эксклюзивное право на показ своих спектаклей на старейшей драматической сцене России.

Открытое письмо опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" на странице группы Александринского театра и Новой сцены. Его подписали народные артисты Нина Ургант, Сергей Паршин, Николай Мартон, Владимир Лисецкий, Светлана Смирнова, Галина Карелина, Петр Семак, Игорь Волков, Эра Зиганшина, а также худрук театра Валерий Фокин.

В письме отмечается, что, начиная с 1990-х годов, руководство театра шло на встречу Борису Эйфману, но позже он стал ультимативно диктовать график и условия своих выступлений "на этой прославленной сцене".

Авторы письма подчеркивают, что выражают решительный протест против необоснованных притязаний Эйфмана на сцену старейшего драматического театра, который не является музыкальным по своей уставной деятельности.

Кроме того, в открытом письме отмечается, что Эйфман непрерывно жалуется в "самых высоких кабинетах", намеренно вводя в заблуждение относительно реального положения вещей. Все это делает ситуацию "абсолютно нерабочей", все артисты вынуждены тратить время на "выяснение отношений" вместо того, чтобы заниматься профильной деятельностью. Таким образом, авторы публикации обвиняют Бориса Эйфмана в экспансии.

В заключении в письме отмечается, что Александринский театр всегда открыт для друзей и партнеров, его сотрудники готовы помогать творческим акциям городского и федерального значения не в ущерб интересам зрителя.

Ранее ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину. Авторы критиковали работу нового худрука МХАТа Эдуарда Боякова, а также требовали вернуть к руководству Татьяну Доронину.