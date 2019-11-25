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25 ноября 201920:30 Анастасия Попова, Ася Емельянова

Старый Свет противостоит непогоде: красный уровень опасности охватил юг Франции и север Италии

Старый Свет противостоит непогоде: красный уровень опасности охватил юг Франции и север Италии

Во власти сильнейшей непогоды почти вся Европа. Красный уровень опасности на юге Франции и на севере Италии. Из-за проливных дождей и схода селей рушатся мосты, перекрыты автострады. Ураганный ветер топит суда в портах. Папа Римский, отправляясь в путешествие на другой конец света, казалось бы, избежал удара стихии. Но и в Японии его встретила мощная гроза. Самолет чудом сел в Токио, ветер сбивал с ног и понтифика, и встречающих.

Назвать Лазурный берег Франции лазурным, язык не поворачивается: ноги утопают в грязи, а люди выносят вещи, все то, что еще можно спасти. Разбитые зеркала, намокшие книги, испорченные матрасы. У жителей не осталось ничего.

Ливень был больше похож на тропический, выпала сразу трехмесячная норма осадков, реки вышли из берегов. Поток был такой силы, что размыл почву. Это привело к оползням и сходам селей.

"Вода была здесь прямо по крыши машин. Все эти машины здесь уже не спасти, вся парковка была под водой. Даже ходить тут сложно", — констатирует мужчина на парковке.

Эвакуацию начали ночью. Около 250 человек поднимали вертолетами уже из воды, четыре человека погибли, еще один пропал без вести. Спасателей всего около полутора тысяч человек, успевают не ко всем.

"Никто не пришел!" – констатирует в подтопленном доме мужчина.

- Вообще?

"Никто, — подтверждает он. — Мне только соседи принесли печенье и маленькую чашку кофе. Ни света, ни отопления у нас нет, слышите мой голос?"

Соседи теперь сами очищают улицы. Вместе с ними работают пожарные, струей сбивают грязь с тротуаров и скамеек.

"Мы оказались в ловушке в собственном доме, — поясняет женщина. – Вода быстро поднялась по лестнице и окружила нас. Всю ночь мы сидели и смотрели, чтобы вода не поднялась выше, и до второго этажа не дошел".

Набережная Канн была закрыта, гигантские волны разбивались о берег, все дорожное полотно покрыло толстым слоем морской пены. Стихия смещается в сторону Италии.

Италии непогода не дает передышки ни на день. Две недели стану топит, заливает, размывает оползнями. Красный уровень угрозы сегодня в регионе Эмилия-Романья, оранжевый еще в семи, включая Лигурию и Пьемонт, где накануне закрыли ключевые автострады.

Вырванный, почти проглоченный оползнем кусок автострады А6 длиной 30 метров, виадук рухнул 24 ноября после обеда. И почти сутки спасатели не давали комментарии – искали. Работы еще идут, но теперь уже точно известно, что каким-то чудом в момент обрушения на этом участке не было ни одной машины.

- Думали ли вы о возможных жертвах во время обрушения?

"Конечно, — отвечает женщина. – Первое, о чем я могла подумать, это обрушение моста Моранди в прошлом году".

Сравнение с обрушившемся мостом в Генуе, когда погибли 43 человека, сегодня напрашиваются у всех. Компании, которые обслуживают автострады, срочно проверяют виадуки и опоры там, где дождь продолжает лить и остается риск оползней. Утром 25 ноября было восстановлено движение по А21. В огромную воронку, которая открылась на автостраде, едва не угодили несколько машин. На то, чтобы восстановить А6, уйдут годы.

"Ситуация очень сложная, но мы не будем и не собираемся прерывать эту спасательную операцию. Под завалами еще могут находиться автомобили. При этом есть вероятность схода новых оползней. Наши специалисты работают крайне аккуратно", — заверяет спасатель Лука Акари.

Правительство уже пообещало Лигурии миллионы евро, но в Италии под водой и грязью оказались 8 регионов. Не хватает ни спасателей, ни военных — люди сами откачивают воду из домов. Река Бормида задала работы службе гражданской обороны. Из зоны затопления спасатели эвакуировали 1500 человек на надувных лодках.

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