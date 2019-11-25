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25 ноября 201921:07 Валентин Богданов

Трамп не боится "малыша" Блумберга

Трамп не боится "малыша" Блумберга

На четыре года старше Дональда Трампа и в 17 раз его богаче. В предвыборную гонку за пост президента США включился новый, опасный для нынешнего хозяина Белого дома соперник — Майкл Блумберг. Бывший мэр Нью-Йорка, занимавший этот пост три срока, владелец информационных терминалов на Уолл-стрит и влиятельной новостной империи, вполне может перечеркнуть планы Трампа на переизбрание.

"Сохранить Америку великой" — так звучит предвыборный слоган Дональда Трампа. Майкл Блумберг через любимый Трампом Twitter объявивший о начале кампании, настаивает на перестройке. Себе в актив Блумберг записывает опыт в бизнесе, во власти и конечно, бездонный карман. Состояние оценивают в 54 миллиарда долларов.

"Я собираюсь финансировать свою кампанию за свой счет. Так что я не буду никому ничего должен. Другие кандидаты просят финансирования в обмен на будущие привилегии", — заявил он.

Как и положено кандидату от демократов (все они так или иначе ориентируются на меньшинства) текст задублирован на испанском.

Готов и первый предвыборный ролик. Вот Майк Блумберг, сын бухгалтера из пригорода Бостона, только отправляется в дорогу за американской мечтой. А вот он уже миллиардер. Создатель собственной империи финансовых новостей. Блумберг в числе 15 самых богатых людей мира.

На посту мэра Блумберг сменил нынешнего трамповского адвоката Джулиани. Как и предшественник, миллиардер тогда был республиканцем.

Блумберг назначил себе зарплату в 1 доллар и не провел ни ночи в резиденции Gracie Mansion, где жили девять последних нью-мэров, начиная с Фьорелло Ла Гуардии. Нью-йоркский Белый дом простоял пустым все три срока, на которые избирался миллиардер.

Этот популизм развязал Блумбергу руки для жестких реформ. Он повышал налоги, запретил курение в ресторанах и барах, объявил войну преступности. Главным инструментом стала программа под названием "Останови и обыщи".

Число преступлений с использованием оружия, действительно, пошло на спад, зато вверх поползли другие неприглядные показатели. 85% тех, кого останавливают и обыскивают на улицах Нью-Йорка — это чернокожие и латиносы. За несколько дней до вступления в гонку Блумберг решил публично отказаться от этой части своего политического наследия. Пошел в черную церковь.

"Я действительно ошибался. Тогда я не понимал, какое воздействие это оказало на афроамериканское и латиноамериканское сообщества. Я был полностью сосредоточен на спасении жизней, но как мы знаем, благих намерений бывает недостаточно", — проинформировал он общественность.

Впрочем, так может получится и с выборами. Блумберга примут умеренные демократы (те, кто поддерживает Байдена), но его ненавидит левое партийное крыло. Причем, это у них взаимно. Пишут, что он и выдвинулся после того, как появились данные опросов о том, что сенатор прогрессивных взглядов Элизабет Уоррен в пух и прах проигрывает Трампу в ключевых штатах.

"Я знаю одно — выборы не должны быть на продажу. Они не для миллиардеров и не для руководителей крупных корпораций. Нам нужно строить свою движение с нуля, именно так работает демократия", — заявила Элизабет Уоррен, кандидат на пост президента США, сенатор Конгресса от Демократической партии.

За социалистически настроенную молодежь, которая не воспримет белого пожилого миллиардера (Блумбергу -77 лет), ответил и 78-летний Берни Сандерс, кандидат на пост президента США, сенатор Конгресса от Демократической партии: "Сегодня вечером мы говорим Майклу Блумбергу и другим миллиардерам: извините, вы не купите эти выборы!"

Но Блумберг пробует. Только за одну нынешнюю неделю телевизионной рекламы он накупил на 31 миллион долларов. Кратно, больше чем все остальные кандидаты от демократов вместе взятые. На борьбу же с Трампом в ключевых колеблющихся штатах Блумберг и вовсе готов потратить 100 миллионов долларов.

Самому Трампу, который по традиции уже придумал конкуренту прозвище, похоже не страшно.

"Малыша Майкла ждет провал. Он потратит много денег. У него есть личные и много других проблем. Я знаю Майкла Блумберга — он не будет достаточно хорош. Но если он справится, я буду счастлив", — сообщил Дональд Трамп.

В гонку Блумберг вступил за 10 недель до старта праймериз. Но их начальные раунды он сознательно пропустит. Фамилии миллиардера не будет в избирательных бюллетенях в Айове, и Нью-Гэмпшире, Неваде и Южной Каролине. Майкл Блумберг заранее сосредоточился на результатах первого супервторника. 3 марта голосуют сразу 14 штатов.

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