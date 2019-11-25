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25 ноября 201921:00 Елена Ерофеева

Обещала миллионы, но исчезала: мошенница использовала суррогатных мам как инкубаторы

Обещала миллионы, но исчезала: мошенница использовала суррогатных мам как инкубаторы

Мечтали заработать, но остались без денег и зачастую с еще одним младенцем на руках. В Москве сразу одиннадцать суррогатных матерей судятся с посредницей, которая обещала им заплатить хороший гонорар, а после рождения детей исчезала в неизвестном направлении. Само суррогатное материнство разрешено в России уже восемь лет, но нюансы законодательно не прописаны, чем и пользуются циничные бизнесмены.

Еве уже четыре года. Она должна была жить в столице в семье успешного юриста, но он, когда заказывал ребенка, мечтал о мальчике, а суррогатная мать Нина Дмитрушкина родила девочку. Клиенты от малышки отказались. Суррогатная мама спросила у посредницы, что ей делать, ведь на сроке в 25 недель ее даже на аборт не возьмут. Агент Снижана Токар предложила выход, а именно посоветовала делать, что угодно, хоть убить новорожденного, хоть выкинуть, хоть в детском доме оставить... Так в семье Дмитрушкиных появился пятый ребенок. Они живут в аварийном бараке на окраине Волгограда, делят холодную двушку на семерых. Агент деньги так и не заплатила, а ведь Нина мечтала на вырученный миллион дом построить.

Снижана Токар — это на украинский манер: имя пишется через "и", а фамилия — без мягкого знака. Женщина год как получила российское гражданство, сама зарабатывала, вынашивая чужих детей, а потом раскрутила свой бизнес.

Снижана Токар арендовала офис в бизнес-центре на западе Москвы — это нужно было для создания успешного образа. Встречи с клиентами назначала на их территории. Суррогатных матерей вывозили в Дмитровский район, где размещали в коттедже, больше напоминавший общежитие. Жить в доме или на съемной квартире было одним из условий контракта. Светлана (имя девушка просила изменить) жила здесь. Родившуюся девочку ей даже не показали. От Токар пришло лишь сообщение: "Денег не будет".

"Я работаю на трех работах, мне не хватает средств погасить долги, сделать ремонт в доме, вот я и решила таким образом помочь семье. Мне единовременную компенсацию обещали в размере одного миллиона ста тысяч", — поделилась суррогатная мать Светлана.

Суррогатных матерей искали агенты через интернет. Бывшая сотрудница Анна сама размещала объявления в социальных сетях, а когда узнала схему обмана изнутри, уволилась:

"Обман начинался, когда девочки беременели. То есть Снижана начинала выкручиваться, деньги на вещи не давала. Потом написала девочка, что посредница не выплатила ей гонорар. Потом вторая девочка родила, затем третья, четвертая. И Снижана по той же схеме, каждой говорила, что у нее якобы счет заморожен, какие-то расписки им писала".

Схема работала просто: Токар заключала с клиентом договор на 2,5 миллиона рублей. За месяц до родов просила рассчитаться полностью. Суррогатной матери обещала расчет в течение недели после рождения малыша, но отказная была подписана, ребенка забирали биологические родители, а сама Снижана испарялась.

"На сегодня отсутствуют четкие правовые нормативные акты, которые бы регламентировали данную сферу деятельности. Таким образом сегодня мошенники вводят в заблуждение как суррогатных матерей, так и биологических родителей", — прокомментировал ситуацию адвокат Тимур Маршани.

Николай заключил с мошенницей два договора: на мальчика и на девочку. Токар взяла с него 3,2 миллиона, но обязательства не исполнила.

"По одному договору получили ребенка, по второму — ни ребенка, ни денег. Когда предъявили претензии, она сказала, что с нами больше не работает", — рассказал Николай Ющенко.

Николай выяснил: Снижана работала не только с российскими клиентами. Он предоставил нам аудиозапись, где Токар рассказывает о дальневосточной фирме, через которую можно выйти на китайскую клиентуру и тянуть из них деньги:

"Короче, у них сейчас тридцать пар китайцев, которым нужна суррогатная мать уже вчера. Мы могли бы взять эти тридцать пар, снизить стоимость. По миллиону первые платежи, то есть тридцать миллионов всего. В договоре, естественно, прописать, что если истекает срок, то цены растут на все, а если будет длительный подбор, то стоимость будет, конечно, увеличиваться. Мы можем собрать эти деньги, а сами вразвалочку подбирать им суррогатных матерей".

Николай обратился в суд. Токар должна ему выплатить три миллиона, но платить она не собирается. Такой же иск подала Нина Дмитрушкина. Но, выиграв процесс еще два года назад, деньги не получила до сих пор. А торговец детьми Снижана продолжает жить на широкую ногу. Она ходит по бутикам и ездит на дорогих машинах.

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