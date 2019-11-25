Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Историк обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

О том, что дело передано в центральный аппарат Следственного комитета, рассказал ТАСС в понедельник, 25 ноября, адвокат Соколова Александр Почуев. В то же время в пресс-службе ведомства, в чьем производстве находилось дело, не стали комментировать информацию о передаче.

Жестокое убийство произошло 7 ноября 2019 года. Историк Олег Соколов расправился с 24-летней возлюбленной Анастасией Ещенко, а затем расчленил ее тело и пытался утопить в Мойке. Перед смертью пострадавшая ждала приезда родителей в гости.

В суде Олег Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. По его словам, девушка негативно реагировала на его детей, а также превратилась в "чудовище".