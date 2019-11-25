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25 ноября 201921:44

Имущество экс-главы Марий Эл на 2,2 миллиарда рублей изъято в доход государства

Антон Новодережкин/ТАСС

Суд Нижнего Новгорода в понедельник, 25 ноября, постановил обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова на общую сумму около 2,2 миллиарда рублей. Он обвиняется во взятке в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, а также незаконном приобретении оружия.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на адвоката обвиняемого Игоря Трунова, по делу Леонида Маркелова вынесено решение в пользу генеральной прокуратуры. Общая стоимость имущества, на которое обращено исковое взыскание, составила более 2,2 миллиарда рублей. При этом адвокат отметил, что решение будет обжаловано.

В иске Генпрокуратуры было заявлено 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, наручные часы марки Patek Philippe, стоимость которых составляет один миллион рублей, а также более 8,5 миллиона рублей, 224 тысячи долларов США и 660 тысяч евро. Кроме того, обращению подлежат дорогостоящие предметы роскоши, земельный участок, помещение, квартиры, денежные средства, обыкновенные именные акции.

Вместе с Леонидом Маркеловым на скамье подсудимых оказались экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Ираида Долгушева и глава марийской телекомпании Наталья Кожанова.

По данным следствия, обвиняемый получил через Кожанову в качестве взятки более 235 миллионов рублей. Деньги передал учредитель птицефабрики "Акашевская" за покровительство и содействие при получении господдержки.

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