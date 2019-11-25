Тренер "Ювентуса" Сарри: у нас с Криштиану Роналду все хорошо

Наставник итальянского "Ювентуса" Маурицио Сарри поговорил с журналистами на больную тему последних недель – о взаимоотношениях с форвардом команды Криштиану Роналду. Как уже сообщали Вести.Ru, португалец пару раз был заменен в играх "Юве", чем оказался сильно недоволен.

"У нас хорошие отношения с Криштиану, — цитирует Сарри издание Goal. – Если футболист, который так много выиграл, злится на замену, это означает, что у него все еще много мотивации, и это хорошо. Я уже 25 лет вижу, как игроки злятся на замену".

Наставник "Старой синьоры" сообщил, что Криш накануне тренировался со своими товарищами по команде: "Кажется, ему становится все лучше. Мы оценим его состояние сегодня и завтра и примем решение, но тот факт, что вчера он провел полную тренировку с одноклубниками, это хорошо. Надеюсь, что не будет никаких последствий".

При этом Сарри напомнил, что в "Ювентусе" три сильных форварда: "Одновременно выпускать на поле Дибалу, Игуаина и Роналду сложно из-за их характеристик, но все трое чувствуют себя комфортно друг с другом. Никто из них не может сыграть 65 матчей, как было видно в начале сезона. Мы найдем место для каждого".