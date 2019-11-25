Шахматы. Ян Непомнящий идет в пятерке лучших на Grand Chess Tour

Российский шахматист Ян Непомнящий идет в пятерке лучших на седьмом этапе турнира Grand Chess Tour, который проходит в индийской Калькутте. После третьего дня соревнований, в которых десять элитных гроссмейстеров играют по правилам рапида и блица, лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Карлсен выиграл первый день состязаний в блице, набрав 6,5 очков, а всего на счету норвежского гроссмейстера 21,5 балла и он заметно оторвался от преследователей: у идущего вторым американца Хикару Накамуры 16,5 очков. Третий – еще один представитель США Уэсли Со – 13,5 баллов.

Непомнящий довольно скромно выглядел в рапиде, но в первый день соревнований в блице стал вторым, набрав 5,5 очков. Всего у россиянина 12,5 баллов и он в заключительный день турнира поборется за призовое место. Участникам предстоит снова сыграть по 9 партий в блиц.