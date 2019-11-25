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25 ноября 201922:30

Источник в WADA: сборную России лишат участия в Олимпиаде-2020

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства возражает против участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 20202 года. Представители комитета, по сообщению инсайдеров в руководстве WADA, рекомендуют исполкому организации отстранить россиян еще на четыре года.

Как уже сообщали Вести.Ru, заседание исполнительного комитета WADA состоится 9 декабря. Там и будет вынесено окончательное решение по так называемому "русскому вопросу". Однако, как сообщает источник американского издания New York Times, комитет по соответствию будет рекомендовать руководству Всемирного агентства отстранить российских спортсменов от международных стартов.

В ночь на 23 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, напоминает РИА Новости. Ранее WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года.

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