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25 ноября 201923:30

Гол Ганзла принес хоккейному "Спартаку" победу над "Нефтехимиком"

Матчем в Москве между местным "Спартаком" и нижнекамским "Нефтехимиком" стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Матч получился на редкость упорным, а победа досталась хозяевам льда с минимальным "футбольным" счетом 1:0.

При этом свой единственный гол, ставший победным, спартаковцы провели уже на 2-й минуте встречи: чех Ганзл отлично откликнулся на передачу Вишневского. В дальнейшем хозяева имели некоторое территориальное преимущество, а гости старались добиться у спеха в быстрых контратаках. Но защита "Спартака" во главе со словацким вратарем Гудачеком сыграла отлично.

Результаты двух других матче игрового дня: "Аванагрд" – "Витязь" – 3:0, СКА – "Куньлунь Ред Стар" – 4:1.

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