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26 ноября 201900:20

Трамп пиарится на Конане

EPA

Дональд Трамп все еще пытается попиариться на собаке, которая была задействована, по его словам, в операции по уничтожении террориста Аль-Багдади номер один в ИГИЛ (организация запрещена в России).

В Белом доме устроили целое представление: Трамп появился с псом и заявил, что бельгийская овчарка по кличке Конан получила медаль и мемориальную доску где-то в резиденции американского лидера.

Ранее Трамп опубликовал в Твиттере фотошоп, как он уже награждает пса. Тогда многие возмутились, поскольку на оригинале снимка был ветеран войны во Вьетнаме.

Кстати, после всей этой шумихи в Штатах резко подорожали щенки бельгийской овчарки. Один из питомников поднял цены в 40 раз — с двух тысяч долларов до 85 тысяч, передает телеканал "Россия 24".

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