На орбиту успешно выведен российский военный спутник

Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России.

Ракета стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны.

Космический аппарат выведен на орбиту, с которой можно контролировать состояние отечественных спутников​​​. Аппаратура космического аппарата также позволяет производить съемку поверхности Земли, передает РИА Новости.

В июле на орбиту были доставлены четыре спутника военного назначения.