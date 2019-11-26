Алексей Сорокин: предпосылок к неучастию России в футбольном Евро-2020 нет

После сообщений о том, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от международных стартов на четыре года, встал вопрос о том, как это скажется на участии наших футболистов в Евро-2020 и чемпионате мира-2022. РФС пока не видит большой проблемы.

Генеральный директор оргкомитета по проведению в России чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин сообщил журналистам, что наша страна продолжает готовиться к футбольному Евро и в части участия в нем, и в части проведения отдельных матчей.

"Мы продолжаем готовиться к Евро-2020, — цитирует Сорокина РИА Новости. – Правообладателем турнира является Европейский футбольный союз, а никакая другая организация, о чем мы много раз говорили. Мы полагаемся на благоразумие и на нашу успешную подготовку".

Как уже сообщали Вести.Ru, футбольная сборная России досрочно завоевала право сыграть на чемпионате континента, заняв второе место в своей отборочной группе. Кроме этого, УЕФА давно решил, что Санкт-Петербург будет одним из 12 городов-организаторов континентального первенства и должен принять три игры группового этапа и четвертьфинал.

Накануне стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства отстранить спортсменов России от международных соревнований на четыре года, а также принять запрет на проведение в нашей стране крупных международных соревнований и даже тех, которые уже отданы российской стороне.

Решение по данному вопросу будет принимать исполнительный комитет WADA, который состоится 9 декабря в столице Франции. Эксперты полагают, что Всемирное агентство может добиться неучастия наших атлетов в соревнованиях по олимпийским видам спорта, но с футболом дело обстоит сложнее: ФИФА и УЕФА прислушиваются к рекомендациям антидопинговых служб, но при этом весьма самостоятельный в своих решениях. В частности, чемпионат мира по футболу 2018 года прошел в России несмотря на то, что в этот период действовали многочисленные санкции в отношении наших спортсменов.