Поль Погба настаивает на расторжении контракта с "Манчестер Юнайтед"

Источники в клубе английской футбольной премьер-лиги "Манчетер Юнайтед" сообщают, что полузащитник команды Поль Погба оказывает давление на руководство с целью покинуть стан манкунианцев. Известно, что чемпионом мира в составе сборной Франции интересуется целый ряд клубов, а первый среди них – мадридский "Реал".

Вероятность того, что Погба окажется в "Реале", уже оценивали достаточно высоко еще летом, после того, как тренер "сливочных" и соотечественник Погба Зинедин Зидан признал, что он темнокожий хавбек ему нравится. Однако француз не ушел из "Манчестер Юнайтед", который попросил достаточно высокую сумму за игрока.

Поль начал играть сезон в Англии вплоть до своей травмы, но после того, как залечил повреждение, отказывается возвращаться в состав, сообщает испанское издание Cope.Es. Инсайдеры сообщают, что Погба полностью оправился от травмы, но не хочет играть. Мало того, даже в тот период, когда он считался больным, француз выкладывал в соцсети видео, где он играет в баскетбол, чем вызвал недовольство у боссов "МЮ".

Однако, судя по всему, главный тренер "Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер, который не хотел ухода Погба летом, сейчас практически готов отказаться от француза. Единственное, что мешает быстрому переходу француза в тот же "Реал", это сумма отступных: англичане оценивают игрока в 150 млн евро. Тем не менее, эксперты считают, что дни Погба в "МанЮнайтед" сочтены.