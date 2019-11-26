Елена Вяльбе: безусловно, ситуация вокруг WADA настораживает

После публикации рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства, который настаивает на серьезных санкциях против российских спортсменов, ситуация с предстоящими стартами сборной России на международных состязаниях настораживает, заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Однако, в данной ситуации единственно верное решение — дождаться 9 декабря [именно в этот день состоится исполком WADA, который и будет принимать окончательное решение по "русскому вопросу", — прим. ред.], цитирует Вяльбе агентство РИА Новости. – И, думаю, не стоит делать преждевременных выводов, хотя ситуация, конечно, настораживает".

Как уже сообщали Вести.Ru, накануне комитет WADA рекомендовал руководству организации ввести новые санкции против России, в частности, на 4 года ввести запрет на проведение крупных соревнований в нашей стране, допускать до стартов только "чистых" российских спортсменов, но при этом разрешая выступать им только в "нейтральном" статусе, то есть без флага и гимна.