Американец признал себя виновным в шпионаже в пользу Китая

Натурализованный гражданин США китайского происхождения согласился признать себя виновным по делу о шпионаже в пользу Китая.

По информации суда, 56-летнему Сюэхуа Пэну грозило тюремное заключение сроком до 10 лет, однако после признания им вины наказание сократится до четырех лет и штрафа в размере 30 тысяч долларов (а не 250 тысяч). Окончательное решение о мере пресечения еще не принято.

Пэн был задержан в сентябре в Калифорнии. С 2015 по 2018 год он был так называемым курьером, доставляя в Китай из Штатов пакеты с секретными сведениями, передает ТАСС.

Несколько дней назад за шпионаж в пользу Китая осужден бывший агент Центрального разведывательного управления США Джерри Чан Шин Ли; он получил 19 лет. Он признал себя виновным в шпионаже и признался в том, что получил 850 тысяч долларов от офицеров разведки Китая за информацию о работе ЦРУ. Прокуроры добивались 20-летнего срока, а защита просила 10 лет тюрьмы.

В мае этого года за шпионаж в пользу Китая к 20 годам тюрьмы был приговорен еще один сотрудник ЦРУ Кевин Мэллори. По данным следствия, 60-летний американец специально поехал в Шанхай, где встретился с агентом и передал ему как минимум три документа, два из которых были секретные, еще один — совершенно секретный. За свои услуги Мэллори получил 25 тысяч долларов в качестве вознаграждения.

В апреле 2019 года директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей заявил, что самую активную агентурную сеть на территории Соединенных Штатов развернула китайская разведка. Сбор информации идет через шпионов, государственные и якобы частные компании, студентов и ученых.