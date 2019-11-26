The Telegraph отдала Шотландии российскую путевку на Евро-2020

Потенциальное отстранение футбольной сборной России от участия в первенстве Европы 2020 года дало британским журналистам возможность помечтать о том, что на Евро вместо россиян отправится команда Шотландии. Именно так издание The Telegraph отреагировало на рекомендации комитета соответствия WADA по новым санкциям против нашей страны.

Как уже сообщали Вести.Ru, накануне комитет Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить всех российских спортсменов от международных стартов на ближайшие 4 года. Причиной стали новые претензии к нашей стране по состоянию базы Московской антидопинговой лаборатории.

В этой связи на Британских островах поспешили начать компанию за отстранение футболистов России от игр континентального чемпионата, путевку на который наша команда завоевала в отборочной группе вместе с Бельгией, опередив при этом сборную Шотландии. Скотты заняли 3-е место и теперь с легкой руки местной прессы готовы заменить россиян.

Однако проблема в том, что соревнования Евро-2020 проводит Европейский союз футбольных ассоциаций, а УЕФА, как и ФИФА достаточно самостоятельны в своих решениях, когда речь заходит о допинге и антидопинге. Как сообщил глава оргкомитета Евро-2020 от России Алексей Сорокин, пока ничего сборной России не угрожает, так что британцы рано "делят шкуру неубитого русского медведя".