Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром

Высокопоставленные представители США встретились с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром.

По данным Госдепа, встреча, на которой присутствовали и представители Пентагона, прошла 24 ноября. США подчеркнули полную поддержку территориальной целостности Ливии, а также выразили обеспокоенность в связи с эксплуатацией Россией конфликта, не уточнив, что именно имелось в виду, передает РИА Новости.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство.

Сейчас в Ливии за власть сражаются две силы: в западной части страны — признанное мировым сообществом Правительство национального согласия, а в восточной — избранный народом парламент, заручившийся поддержкой Ливийской национальной армии. Ее возглавляет маршал Халифа Хафтар, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.

В конце октября в Сочи президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, сложившаяся сейчас в Ливии, — результат безответственной политики ряда государств.

До этого, тоже в октябре, президент России заявил, что Запад обманул Кремль, когда начал бомбардировки подразделений армии Каддафи. В резолюции ООН, которую подписала Россия, не было упоминаний о том, что западной коалиции разрешено наносить авиаудары по территории Ливии. "Ну а что за этим последовало, мы хорошо знаем", — заключил Владимир Путин.