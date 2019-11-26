Школа в Нижегородской области, где произошло массовое отравление, возобновляет работу. Об этом сообщили власти города.

В понедельник занятия пришлось приостановить — 44 ребенка и один взрослый попали в больницу с признаками отравления газом. После этого эксперты взяли пробы воздуха, но нарушений не выявили, сообщает "Россия 24".

По предварительным данным, причиной происшествия стал выброс газа на станции распределения топлива, она расположена всего в нескольких километрах от школы. Там, впрочем, заявили, что утечек не найдено.