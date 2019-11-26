Российская дипмиссия в Чехии прокомментировала идею памятника генералу Власову

Посольство России в Чехии предостерегает власти страны от установки памятника генералу Власову.

На странице дипмиссии в Facebook сказано, что это нарушит обязательства Праги по международной конвенции 1968 года. Она прописывает, что у военных преступлений и преступлений против человечества нет сроков давности.

Памятник Андрею Власову предложил поставить староста одного из районов Праги. Генерал-лейтенант Красной армии Власов в 1942 году попал в окружение и сдался в плен. Позднее стал руководителем Русской освободительной армии, воевавшей на стороне фашистской Германии. На процессе в Нюрнберге действия Власова и его приспешников были признаны военными преступлениями, передает "Россия 24".