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26 ноября 201907:19

В Дрездене продолжают расследование крупнейшего ограбления

В Дрездене продолжают расследование крупнейшего ограбления

В Дрездене продолжают расследование крупного ограбления сокровищницы "Зеленый свод".

Неизвестные взломали витрину с драгоценностями, украв около ста предметов. Эту коллекцию собрал польский король Август Сильный в XVII-XVIII веках, сообщает "Россия 24".

Эксперты считают, что продать эти украшения даже на черном рынке крайне сложно, они слишком узнаваемы. Единственное "решение" для грабителей — это разобрать сокровища на камни и распродать их по частям. Но тогда украшения потеряют в цене.

Сценарий и цели ограбления пока неясны. Отмечается, что сокровищница "Зеленый свод" по уровню охраны подобна российскому Алмазному фонду. Не исключено, что сокровища украли по заказу для чьей-то частной коллекции.

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