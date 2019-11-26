МО РФ: "Белые каски" и террористы готовят новые провокации с химоружием

Боевики террористической группировки в Сирии и организация "Белые каски" готовят в Идлибской зоне деэскалации провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия.

По данным Минобороны РФ, в начале ноября в город Сармада (к северо-востоку от Идлиба) прибыли в сопровождении вооруженных боевиков неизвестные люди и колонна из трех грузовых автомобилей с различными емкостями с химикатами. В одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой.

Для участия в съемках сцен, изображающих последствия авиационных ударов и применения отравляющих веществ, боевиками отбираются местные жители.

Дезинформацию планируется разместить в соцсетях и представить как доказательства преступлений сирийского правительства Сирии и действий российской армии против мирных граждан, сообщает "Интерфакс".

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Организация по запрещению химического оружия могла подделать доклад о якобы произошедшей химической атаке в сирийском городе Дума.

Речь шла о событиях 7 апреля прошлого года в городе Дума близ Дамаска. Тогда сразу несколько неправительственных организаций сообщили о химической атаке. "Белые каски", которых официальная Москва считает псевдогуманитарной организацией, заявили, что ее жертвами стали 70 человек, а еще несколько сотен находятся в критическом состоянии. В атаке обвинили сирийские правительственные войска.

Это стало предлогом для ракетно-бомбового удара по Сирии. США, Франция и Великобритания нанесли его спустя всего неделю. По трем целям на территории арабской республики было применено 105 ракет разных типов. Сирийское правительство назвало эти удары нарушением международного права.

В середине ноября 2019 года в Стамбуле умер один из основателей "Белых каскок".