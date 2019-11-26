Следователи выясняют, что побудило мать бросить грудного ребенка на улице

В Подмосковье следствие пытается выяснить, где же мать оставила своего малыша. Девочку, которой нет и месяца, нашли в итоге в кустах в районе поселка Дружба в Раменском. Мать утверждает, что передала ребенка своей знакомой, чтобы та за ним присмотрела. Как же нашли младенца?

Надежда Полищук говорит, что ее до сих пор трясет от произошедшего. Она и ее муж нашли на улице грудного младенца. Ребенок лежал в кустах, прямо на земле, недалеко от жилых домов в поселке Дружба.

"Я выхожу, муж сдает назад. Слышу писк, подумала сначала: котенок. Вижу плед и слышу потом детский плач", — вспоминает женщина.

Сразу брать девочку в руки женщина не стала, а позвонила в скорую, потом сделала все по инструкции, полученной от врачей: зашла с младенцем в ближайший подъезд. К счастью, пролежала девочка на холоде недолго. Сейчас она здорова, чувствует себя хорошо и даже не потеряла аппетит. Врачи Раменской детской больницы уверены, что жизни ребенка ничто не угрожает, но маму к ней пока не пускают.

"Ухоженный ребенок с хорошим аппетитом. Время нахождения на улице не было длительным", — говорит Людмила Буркастова, заведующая педиатрическим отделением детской больницы Раменской ЦРБ.

Мать грудной девочки теперь сможет забрать ее только с разрешения органов опеки и попечительства. Сама женщина утверждает, что понятия не имеет о произошедшем.



"Женщина сама пришла в правоохранительные органы и сообщила, что 24 ноября оставила свою дочь, которой нет еще и месяца, под присмотр знакомой женщине, проживающей в соседнем доме. О дальнейших обстоятельствах произошедшего матери девочки ничего не известно", — говорит Ольга Врадий, представитель Главного следственного управления СК по Московской области.



Показания матери сейчас проверяют следователи. Женщину, у которой была оставлена девочка, тоже нашли. Возбуждено уголовное дело по факту оставления новорожденного ребенка в опасности.