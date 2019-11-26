Боевик по-голливудски: мачете, ограбление, угон, ДТП, смерть - и это не кино

В Лос-Анджелесе в районе Голливуд развернулось действие, достойное сюжета боевика.

Мужчина, вооруженный мачете, ограбил магазин автозапчастей, после чего угнал автомобиль и попытался скрыться на нем от полиции, но врезался в две патрульные машины.

Когда преступник выбрался из авто, сотрудники полицейские открыли по нему огонь. От полученных ранений мужчина скончался в местной больнице.