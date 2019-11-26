ММА. Бой Нурмагомедова и Форгюсона может состояться в апреле

Глава самого популярного в США промоушена смешанных единоборств лиги UFC Дэйна Уайт сообщил журналистам, что потенциальный бой между чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, скорее всего, пройдет 18 апреля будущего года.

Контракты на поединок по состоянию на данный момент не подписаны, но, как сказал Уайт, обе стороны заинтересованы в бое именно в эти сроки на одном из турниров UFC: "Поединок Хабиба с Фергюсоном должен стать главным событием PPV-турнира, который пройдет 18 апреля в Бруклине".