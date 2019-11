ММА. Бой Нурмагомедова и Форгюсона может состояться в апреле

Глава самого популярного в США промоушена смешанных единоборств лиги UFC Дэйна Уайт сообщил журналистам, что потенциальный бой между чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, скорее всего, пройдет 18 апреля будущего года.

Контракты на поединок по состоянию на данный момент не подписаны, но, как сказал Уайт, обе стороны заинтересованы в бое именно в эти сроки на одном из турниров UFC: "Поединок Хабиба с Фергюсоном должен стать главным событием PPV-турнира, который пройдет 18 апреля в Бруклине".

Breaking: Per UFC president Dana White KHABIB VS TONY is being targeted to headline PPV event on April 18 in Brooklyn. Contracts not signed, but both sides interested in date and matchup pending further discussion, per sources.



Could it be? Finally? @TeamKhabib @TonyFergusonXT pic.twitter.com/kRNmgeMQtj