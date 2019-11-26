"Тампа-Бэй" Кучерова и Сергачева оставила не у дел соперников из "Буффало"

Матчем в американской Тампе между местными "Лайтнинг" и гостями из "Буффало Сейбрз" стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. "Молнии" оказались ярче "клинков", победив со счетом 5:2. В их составе голами отметились россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачев.

Кучеров открыл счет уже на 1-й минуте, Сергачев отличился на 27-й, сравняв счет, потому сто к тому моменту гости вышли вперед – 2:1. После гола нашего защитника "Тампы" забивали только его одноклубники: отличились также Гурде, Пакетт и Палат.