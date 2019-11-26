Папа Римский поприветствовал Путина из самолета

Папа Римский Франциск направил приветствие Владимиру Путину. Как уточнила пресс-служба Святого престола, понтифик возвращается в Ватикан после визита в Таиланд и Японию через воздушное пространство России. По сложившейся практике в таком случае готовят телеграмму в адрес главы государства.

Глава Римско-католической церкви пожелал "Божьего благословения, мира и радости российскому" народу и заверил, что вспоминает россиян и лично президента России в своих молитвах, сообщает "Россия 24".

"Его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Я сердечно приветствую ваше превосходительство, пролетая в небе над Россией по пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации, желая Божьего благословения, мира и радости", — говорится в телеграмме.

Путин и глава Римско-католической церкви встречались в июле 2019 года. Это была уже третья их личная встреча. Беседа прошла без участия прессы. Известно лишь, что основными темами стали ситуация в Сирии, Венесуэле и на Украине, а также диалог церквями.