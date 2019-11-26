Сильное землетрясение в Албании: сотни пострадавших

Возле столицы Албании Тираны произошло сильное землетрясение. Его магнитуду оценивают в 6,4.

Strong earthquake of magnitude 6.4 in Durres, Albania 🇦🇱 that claimed the lives of 2 people. A lot of people injured. The quake was perceived in several areas such as: Italy, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Greece, and Bosnia-Herzegovina. pic.twitter.com/AEwDdDq9cf — David (@DavidPrzMX) November 26, 2019

Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения, сообщает ТАСС. Два жилых дома обрушились в 30 километрах от Тираны. Еще два здания обрушились в городе Кавая, недалеко от Дурреса.

В результате сотни человек получили травмы. Их точное количество не сообщается. Также пока неизвестно, есть ли жертвы.