Чемпион Олимпиады Захаров завершает карьеру после решения о его дисквалификации

Олимпийский чемпион Лондона по прыжкам с трамплина Илья Захаров получил дисквалификацию на полтора года. Такое решение по российскому спортсмену вынесла Антидопинговая панель Международной федерации плавания. После этого объявления россиянин признался, что завершает карьеру.

Причиной вердикта организации в отношении Захарова – пропуск трех допинг-тестов за один год. По правилам за такое нарушение спортсмены получают самое жесткое наказание. Как сообщает телеканал "Россия 24", Захаров имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны, однако делать этого он не будет.

Об решение самого спортсмена сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

"Илья оспаривать решение не собирается. За всю карьеру он не сдал ни одной положительной допинг-пробы и не было никаких проблем с антидопинговыми службами. Тут был вопрос дисциплины. Олимпиаду он пропустит. Но о ней едва ли шла речь – он перенес две операции на коленях и пока восстанавливается. Мы с ним поговорили, он завершает карьеру", — приводит слова Власенко РИА Новости.

28-летний Захаров помимо победы на Играх-2012 также завоевывал одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую медаль чемпионатов мира. Также в его активе десять золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды на чемпионатах Европы.