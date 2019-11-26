Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном. Ранее глава UFC Дэйна Уайт анонсировал бой, который состоится 18 апреля в Бруклине.

"Чемпион подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном, — пишет в своем личном Instagram-аккаунте менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. – Этот парень просил о порке, и он ее получит 18 апреля, когда в Бруклине приземлится Орел".

В то же время, как сообщает Чемпионат.Com, Фергюсон в свою очередь контракт пока не подписывал, но ранее также изъявлял в желании проведения поединка против действующего чемпиона UFC из России.