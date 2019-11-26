Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин поговорил по телефону с Зеленским
- МО РФ: "Белые каски" и террористы готовят новые провокации с химоружием
- Россияне могут поехать на Олимпиаду-2020. Но без флага и гимна
- Бирки, чипы и тату: домашних животных могут обязать маркировать
- Против митингующих в Тбилиси применили водометы
Самое читаемое
-
Стало известно о последней просьбе жертвы доцента-расчленителя
- Отец скончавшейся девочки пытался убить ее лечащего врача
- Священник отказался крестить девочку с большим родимым пятном
- Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
- Школьница взяла в ванну телефон и умерла от удара током
Телеканал "Россия"
-
Первое интервью Натальи Ветлицкой после возвращения
- В новом сезоне "Синяя птица"готова удивлять!
- Судьба Анастасии Веденской. "Епифанцев изменял мне с моей близкой подругой"
- "Тайны следствия" возвращаются!
Вести.Экономика
-
ЦБ РФ может снизить ставку в декабре: как на это смотрит рубль?
- 8 главных событий предстоящей недели в экономике
- Китай снова девальвирует юань?
- Топ-10 регионов России по размеру банковских вкладов населения
- Что скажет Пауэлл после разговора с Трампом?
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi Note 8 Pro: "доступный флагман" с 64 мегапикселями
- WhatsApp навечно блокирует пользователей в группах с "неправильными" названиями
- Кредитку Apple уличили в сексизме
- Google втайне собирает медицинские карты миллионов пациентов
- YouTube откажет в обслуживании тем, на ком не сможет заработать
Авто.Вести.Ru
-
На АлиЭкспрессе найдены поддельные конструкторы Bugatti
- ГАЗ не собирается расставаться с "Волгой"
- "Нива" после обновления получит неожиданную опцию
- В России подсчитали машины с механикой и автоматом. Результат удивил
- Tesla шокировала своим пикапом (и ЭТО привезут в Россию!)
Недвижимость
-
Как поделить наследство и не разругаться с родственниками
- Сироте выдали квартиру вместе с жильцами
- Отель предлагает жить почти бесплатно в обмен на видеосъемку
- В Питере откроют кафе с матерящимися официантами
- Майнер из Приморья спалил семь квартир
- Застройщиков могут обязать сдавать жилье с мебелью и отделкой
Вести.Медицина
-
10 фактов о гриппе, которые вы могли не знать
- Онкология и ЭКО: есть ли между ними связь?
- Ученые смогли вылечить синдром Дауна
- Роспотребнадзор назвал рыбу с наибольшим содержанием ртути
- Отбеливающие пасты: за и против, как правильно пользоваться и о чем важно знать
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Московские центральные диаметры пока перевозят пассажиров бесплатно
- Лучшее решение для разгрузки Щелковского шоссе выберут на конкурсе
- Коммунарская линия метро: началась проходка тоннелей
- Столичные катки готовы встретить посетителей
- На Москве-реке появился плавучий экомузей
Вести.Регионы
-
Полпред президента в ДФО прояснил ситуацию с мораторием на ЭРА-ГЛОНАСС
- Власти Узбекистана помогут вывезти тела погибших в ДТП под Оренбургом на родину
- Рязанец представил Россию на мировом чемпионате банщиков в Норвегии
- Гимнастка петербургского цирка сорвалась с высоты во время представления в Белгороде
- Археологи обнаружили клад с золотыми византийскими монетами
Gmbox. Смысл в играх
-
Обзор Star Wars Jedi: The Fallen Order, или искупление грехов
- 10 самых продаваемых игр в истории
- AMC выпустила трейлер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»
- В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
- Реакция сети на Cybertruck Илона Маска: аналогии с Halo и недостаток полигонов
Вести.Наука
-
Американский профессор разглядел насекомых на Марсе
- Учёные доказали универсальность музыки разных культур
- Лодка в лодке: в Норвегии найдено уникальное захоронение викингов
- Великое открытие? Возможно, обнаружено пятое фундаментальное взаимодействие
- Учёные изучили череп "библейского змея" с задними конечностями
Телеканал "Культура"
-
Военная драма "Ржев" готовится к выходу в прокат
- Стали известны номинанты на премию Grammy 2020
- Волховская неваляшка была признана лучшим сувениром России
- "Ленкому" присвоили имя Марка Захарова
Москва 24
-
Мать брошенного на улице ребенка раскрыла мотивы поступка
- В Минздраве рассказали, какими напитками можно согреться в мороз
- В России начнут маркировать всех домашних животных
- Москвичей предостерегли от активного использования назальных спреев
- Названы самые смешные названия населенных пунктов в России
Сегодня
Путин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций
42 минуты назад
Трансляции
Папа Римский поприветствовал Путина из самолета
2 часа назад
Против митингующих в Тбилиси применили водометы
4 часа назад
7 причин неравенства
4 часа назад
Четыре в день: диетологи предупредили о вреде мандаринов
35 минут назад
WhatsApp начнёт автоматически удалять сообщения
2 часа назад
В Британии выпустили пятикилограммовую золотую монету
7 часов назад
Одобрен трехлетний бюджет: основные статьи и параметры
8 часов назад
В Якутии открыли самый длинный мост в республике
9 часов назад
На орбиту успешно выведен российский военный спутник
10 часов назад
Трамп пиарится на Конане
10 часов назад
Странный пенсионер украсил балкон кладбищенскими крестами
17 часов назад
Дьявольский червь преподал урок выживания в аду
18 часов назад
Энергично трясти головой опасно для мозга
21 час назад
200 российским деревням вернули букву ё
22 часа назад
Топ-10 регионов России по размеру банковских вкладов населения
25.11.2019 06:21