Четыре в день: диетологи предупредили о вреде мандаринов

В день можно съедать не более четырех мандаринов. Об этом предупреждают врачи-диетологи.

Мандарины повышают иммунитет, улучшают настроение и выводят токсины. Есть их рекомендуется утром, но не натощак, и не позже 5 часов вечера. А вот злоупотребление этими фруктами может привести к обострению аллергии и заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также вздутию живота, сообщает РИА Новости.

По словам диетолога Тамары Прунцевой, у мандаринов полезна не только мякоть, но и корки и белые волокна. В них содержатся антиоксиданты, а также вещества, обладающие противовоспалительным действием.

Врач-диетолог Елена Тихомирова также отметила пользу мандаринов: они являются низкокалорийным продуктом, при этом они богаты витаминами, в том числе витамином С. Она посоветовала обязательно мыть мандарины перед употреблением в теплой воде, так как их обрабатывают специальными составами для лучшего хранения.