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26 ноября 201910:11

Путин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций

kp.ru

Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол. Встреча состоится в администрации президента в ближайшее время. Ее темой станет обсуждение возможных жестких санкций в отношении России и российского спорта.

Об этом сообщает Чемпионат.Com. Накануне комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства выдал рекомендацию исполкому WADA – применить ряд санкций в отношении России: отстранить ее от участия в международных соревнованиях на четыре года, лишить РУСАДА статуса соответствия, и запретить России проводить международные соревнования, а ныне запланированные перенести в другие страны.

Напомним, что исполком рассмотрит вопрос по России девятого декабря. Заседание состоится в Париже.

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