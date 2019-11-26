Итоги конкурса на самые смешные названия: Мутный Материк обогнал Хохотуй

Стали известны населенные пункты, названия которых победили в конкурсе на самое смешное название. Такое голосование уже второй год проводит телеканал "Моя планета" совместно с сервисом путешествий Туту.ру.

В период голосования, который длился 2,5 месяца, лидеры то и дело менялись: на первые строчки поднимались то село Лох в Саратовской области, то Мухоудеровка в Белгородской области, то калужские Мошонки.

Однако в результате первое отдано селу Мутный Материк, что в Республике Коми: за него проголосовали 28 тысяч человек.

Второе место получил Хохотуй Забайкальского края, а третье – архангельская Морозилка.

Всего на самое веселое название претендовали 100 населенных пунктов из 83 регионов России.

Теперь организаторы конкурса намерены приехать в Мутный Материк, чтобы торжественно вручить администрации села памятный кубок и установить там знак "Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019", сообщила Вестям.Ru руководитель пресс-службы сервиса путешествий Туту.ру Наталья Анисимова.

Глава администрации Мутного Материка Константин Канев в комментарии РИА Новости сказал, что жители села довольны победой в этом конкурсе. "Мы гордимся, что наше поселение так называется, нигде такого названия больше нет", — отметил он и добавил, что жители села ждут в гости президента России — чтобы он вручил награду лично.

Канев также отметил, что есть несколько версий происхождения названия Мутный Материк. Самая вероятная, по его словам, версия, что так село назвали купцы, проплывавшие по реке Печора.

"Если смотреть с реки Печора на село, то кажется, будто оно покрыто дымкой", — рассказал глава местной администрации. Вероятно, из-за этого село и назвали Мутным Материком.

Впервые конкурс "Российский населённый пункт с самым веселым названием" был проведен в 2018 году. Тогда победителем была признана деревня Чуваки, что в Пермском крае.