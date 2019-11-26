"Надо было ехать": мать найденного на улице грудничка назвала причину поступка

Мать найденного в подмосковном Раменском грудничка заподозрили в попытке убить дочь. Женщина не стала отпираться и призналась в том, что намеренно оставила ребенка в кустах при минусовой температуре. Допрос нерадивой кукушки сняли на видео.

"Оставила своего маленького ребенка на улице, грудничка. Я не хотела ее с собой забрать, в Москву. Мне надо было ехать", — рассказала 33-летняя эмигрантка.

Дочку, которой не исполнилось и месяца, темным вечером 24 ноября она оставила в кустах недалеко от детского сада в поселке Дружба. Малышку спасла пара из соседнего дома — услышав писк, они занесли сверток в подъезд, а позже передали находку врачам. Девочка пробыла на улице недолго, так что обошлось без обморожений, хотя на улице было -5 градусов по Цельсию.

"Холодно было. Я понимала прекрасно, что ребенок может умереть. Но все равно решила это сделать", — призналась мать.

Первоначально всю вину за произошедшее она возложила на мнимую соседку, у которой якобы на пару часов оставила ребенка, а по возвращении не застала ее дома. Однако следователи быстро уличили ее в обмане, и подозреваемая созналась в содеянном.

В релизе СКР говорится, что причиной стало нежелание женщины "заниматься уходом и воспитанием новорожденной", но источники указывают на бедственное финансовое положение матери-одиночки. Теперь ей грозит серьезный срок за покушение на убийство. Меру пресечения суд изберет в ближайшие дни.