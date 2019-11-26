Иркутский школьник помог спасти ребенка от похитителя. Как сообщает ГТРК "Иркутск", происшествие случилось еще 23 ноября.

Как уточняется, тринадцатилетний мальчик обратил внимание, что мужчина заталкивает в автомобиль плачущую девочку. Школьник не растерялся и обратился за помощью к Глебу Седых — мужчина как раз выходил с работы. Спасатели бросились за машиной. Поняв, что его преследуют, похититель вскоре остановился и бросил ребенка на дороге. Там ее и нашли спасители.

Между тем, преследователи сумели запомнить номер машины похитителя и даже его приметы. Вскоре преступника задержали. Ранее он был судим, причем по статье, связанной с педофилией. Ему предъявлено обвинение в похищении человека.

Как рассказал Глеб Седых, когда он нашел плачущую девочку, большего всего боялся, что ребенок не поверит ему. Но после звонка маме ему удалось успокоить девочку и отвезти ее в участок. Сегодня мужчину наградили в отделении полиции.