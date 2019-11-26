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26 ноября 201911:33

Число пострадавших в ДТП с въехавшим в дом вахтовым автобусом выросло до 11

ГТРК "Башкортостан"

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе выросло до одиннадцати человек. Напомним, сразу после инцидента госпитализировали четырех пассажиров. Как уточнили в региональном МЧС, впоследствии еще семеро самостоятельно обратились за медпомощью. Все они прошли осмотр в Городской клинической больнице. Десять человек получили лечение амбулаторно, передает ГТРК "Башкортостан".

Напомним, ДТП с вахтовым автобусом произошло сегодня около 9 утра. Транспортное средство марки "НефАЗ" въехало в пятиэтажный жилой дом. В салоне в этот момент находилось около 30 пассажиров, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Республике Башкортостан.

Текст: ГТРК "Башкортостан"

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